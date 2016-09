Tegen de 120 tips over dodelijke vechtpartij Wallen

Een woordvoerster van de politie in Amsterdam sprak vanavond in de uitzending van enkele waardevolle tips van getuigen. Uit de beelden vorige bleek dat de vriendengroep van de Voorthuizenaar een andere rol speelde dan eerder werd aangenomen. Zijn vriendengroep nam actief deel aan de betreffende vechtpartij, meldde de politiewoordvoerster vorige week. ,,Wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het fatale letsel staat nog niet vast, maar er is door beide partijen fors geweld gebruikt."



Tot vorige week werd aangenomen dat het slachtoffer met zijn vrienden een ruzie tussen twee groepen op de Oudezijds Achterburgwal wilde sussen. Daarop zouden drie mannen met een volgens de politie Oost-Europees uiterlijk, zich tegen hen hebben gekeerd. Het gaat vermoedelijk om Roemenen, meldde de politiewoordvoerster vorige week dinsdag.



Begraven

Gerritsen is twee weken geleden op vrijdag in besloten kring begraven op de gemeentelijke begraafplaats Diepenbosch in zijn woonplaats Voorthuizen. De familie liet in een rouwadvertentie weten zijn dood 'onbegrijpelijk en oneerlijk' te vinden. Gerritsen was tegelzetter en vader van twee kinderen.