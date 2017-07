Toerist van trap geduwd bij Airbnb-ruzie

Op videobeelden van het incident is te zien dat de verhuurder de vrouw van de trap duwt.



De politie onderzoekt wat er precies is voorgevallen. De vrouw moest na de val naar het ziekenhuis, de verhuurder is aangehouden.



De ruzie ontstond zaterdagmiddag tussen vier toeristen die via de verhuursite Airbnb een huis aan de Potgieterstraat hadden gehuurd, en de verhuurder van de woning. Volgens de politie hadden de vier vrouwen het huis om 11.00 uur moeten verlaten, maar waren zij er om 12.30 uur nog.



De verhuurder en de toeristen kregen ruzie. Op beelden van de discussie is te zien hoe de Nederlandse verhuurder de spullen het appartement uitzet en de vrouw hardhandig naar buiten werkt. Vervolgens valt de vrouw van de trap. Haar vriendinnen zijn op dat moment al beneden.



De politie onderzoekt het voorval. De man is aangehouden en zat zondagochtend nog vast.



De vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht, maar is inmiddels met licht letsel weer naar huis gestuurd. Ze heeft aangifte gedaan van het incident.