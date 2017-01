Toneelstuk 'Moszkowicz' wordt 'De advocaat'

Het gezelschap veranderde de naam van het stuk, geschreven door Ilja Leonard Pfeijffer, na een sommatie van Moszkowicz Advocaten.



Cineast Max Moszkowicz junior heeft de familienaam als merk laten registreren en wil niet dat de toneelgroep er nu mee aan de haal gaat, aldus het gezelschap. Er zijn verder geen eisen gesteld aan de groep en aan het stuk. Om gedoe te voorkomen besloot het gezelschap naam te veranderen.



"Hoewel ik van mening ben dat Max de geslachtsnaam Moszkowicz niet kan monopoliseren - het toneelstuk gaat immers over zijn oom Bram - heeft Toneelgroep Maastricht uit proceseconomische motieven besloten gevolg te geven aan de sommatie," zegt advocaat Joep Koster van Toneelgroep Maastricht.



Plagiaat

Het stuk is geïnspireerd op het het leven van strafpleiter Bram Moszkowicz, die uit het ambt werd gezet. Het wordt geregisseerd door artistiek leider Michel Sluysmans. De hoofdrol wordt gespeeld door Porgy Franssen. De voorstelling is tot en met zaterdag 13 mei 2017 te zien in de Nederlandse theaters. De voorstelling speelt in april in de Stadsschouwburg Amsterdam.



Advocaat Yehudi Moszkowicz en zijn vader Robert verloren vorige week een kort geding tegen de VPRO over de dramaserie De Maatschap, ook geïnspireerd op de familie Moszkowicz Robert Moszkowicz beschuldigde de omroep van plagiaat en wilde de productie, die eind deze maand op de buis komt, verbieden.



Volgens Robert Moszkowicz hebben de makers zonder toestemming geput uit zijn autobiografie. Volgens de rechtbank in Amsterdam is er echter geen sprake van inbreuk op het auteursrecht.