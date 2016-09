'Tuigvlogger' samen met acht anderen aangehouden in Zaandam

Het gaat om mannen in de leeftijd tussen 19 en 28 jaar en een man van 54. De acht mannen zijn aangehouden voor onder andere het overtreden van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) in verband met het samenscholingsverbod, het niet op vordering tonen van het identiteitsbewijs en het rijden zonder rijbewijs.



Een negende man, een 19-jarige Zaandammer, kon vanochtend aangehouden worden voor opruiing. In zijn woning werden onder meer digitale gegevensdragers in beslag genomen. Alle aangehouden personen zijn vanmiddag vrijgelaten, alleen Ilgun zit nog vast.



Powned bekogeld

Ondanks de aanhoudingen blijft het onrustig in de wijk. Een groepje jongeren heeft vandaag journalisten van Powned en hun auto met eieren bekogeld. Er ontstond een worsteling, rond het afpakken van de microfoon. Ook een provocerende vlogger kreeg er van langs met eieren.



De journalisten van Powned hebben inmiddels ter plekke aangifte gedaan. De jongeren worden door de politie in de gaten gehouden.



Intimidatie

De wijk Poelenburg kwam in het nieuws door klachten over overlast en intimidatie bij een supermarkt door Turks-Nederlandse jongeren. Het personeel zou vanwege de intimidatie bang zijn om de winkel te verlaten en ook klanten hebben er last van.



De jongeren zouden ook voor de supermarkt staan, harde muziek draaien en passanten intimideren. Ook agenten worden intimiderend bejegend. De overlast filmen de jongeren zélf en de beelden worden op YouTube gezet.



Door de aandacht stijgt het aantal kijkers naar de filmpjes van vlogger Ilgun (19) explosief. Bij het televisieprogramma Pauw pleitten ze eerder deze week voor een buurthuis, waar ze terecht kunnen zodat ze niet op straat hoeven te hangen.



Maatregelen

De arrestaties zijn het gevolg van extra maatregelen die gisteren zijn opgelegd door de gemeente Zaanstad, de politie en het OM. Er is onder meer extra cameratoezicht ingezet in gebieden in Poelenburg waar de groep jongeren voor veel overlast zorgt.



Ook wordt er opgetreden tegen samenscholing op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Dit betekent dat personen die binnen het gebied niet de aanwijzingen van de politie opvolgen, kunnen worden weggestuurd, bekeurd of aangehouden. Als ze toch blijven terugkomen, kan een gebiedsverbod worden opgelegd.