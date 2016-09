Tukje doen op kantoor? In Amsterdam kan het

Het idee ontstond bij de ontwerper van de kamer, die al langer speelde met het idee om slaapkamertjes te maken voor mensen die een powernap willen doen onder werktijd. ,,Zij wilden het graag maken, wij vonden het leuk om onze mensen zoiets aan te bieden", vertelt Jara van der Moolen van Spaces Amsterdam.



In de slaapkamer zijn twee bedsteeën te vinden die je met een gordijntje kunt afsluiten. Ook is de kamer donker en volledig geluidsdicht (je eventueel snurkende buurman niet meegerekend).



De nieuwe ruimte is sinds vandaag open en tot nu toe is er één tuksessie geboekt. ,,Mensen kunnen kiezen voor een periode van 30, 60 of 90 minuten. Iedereen krijgt een schoon kussensloop mee en een soort slaappakketje".



Je kleren houd je aan, het bed heeft namelijk geen dekens. Ook moet je van tevoren je telefoon inleveren. ,,Het doel is echt om even op te laden, en dat lukt niet als je met je telefoon bezig bent".



Andere doeleinden

Bang dat het kamertje ook voor andere doeleinden wordt gebruikt (zoals een half uurtje met die knappe collega...?) zijn ze bij Spaces Amsterdam niet. ,,Als mensen opeens lang wegblijven, of we vinden het verdacht, dan gaan we even een kijkje nemen."



Wordt de kamer een succes? ,,We hopen natuurlijk van wel. Maar mensen zullen wel even over een drempel moeten stappen. Het is natuurlijk best gek om naar bed te gaan op je werk."