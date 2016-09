Turkije veroordeelt aanhouding journalist in Zaandam

In een verklaring van de Turkse regering staat dat het optreden van de politie wordt veroordeeld. 'We volgen bezorgd, met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en pers, de recente extreme maatregelen tegen journalisten in Nederland.'



Geen perskaart

Volgens de politie kon de man zich niet als journalist legitimeren. Hij was bij navraag niet in het bezit van een politieperskaart of van een perskaart van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en hij verzette zich tegen zijn aanhouding, aldus de politie.



Ook veroordeelt de Turkse regering ,,de media die de incidenten uitzenden, met een vijandige houding tegen president Recep Tayyip Erdogan en ons land''. ,,We beschouwen het als een haatmisdaad'', stelt de regering.



In de Turkse media werd eerder al de aanhouding van Özyar gehekeld, onder meer door de Turkse vereniging van journalisten (UMED). De organisatie verwerpt de aanhouding van Özyar en beticht Nederland van censuur.