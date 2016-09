Turks ziekenhuis gat in de markt

Winkelen

Ondernemers spelen daar op in. Er is geen branche denkbaar zonder Turkse variant. ,,Het is voor Turken in Nederland heel goed mogelijk om binnen de eigen groep te winkelen. Er is veel aanbod van Turkse producten en dienstverlening als verzekeringen. Daar komt nu de medische zorg bij."



Hij vervolgt: ,,Het is natuurlijk heel prettig om in je eigen taal over je gezondheidsprobleem te praten. Er zijn ook culturele verschillen die als prettiger worden ervaren. Nederland is bijvoorbeeld heel terughoudend bij het voorschrijven van antibiotica, dat gaat in Turkije veel eenvoudiger'', zegt Dagevos.



Spataderen

Plastische chirurgie en verwijderen van spataderen zijn twee eenvoudige dagbehandelingen die Acibadem gaat bieden. Het medisch concern ziet ook een grote markt voor second opinions. Turkse Nederlanders reizen nu nog vaak naar Turkije voor de mening van een Turkse arts. ,,In plaats van die reis te maken, kunnen patiënten voor een second opinion nu ook hier terecht'', aldus directeur Yuruk.