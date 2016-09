Turks ziekenhuisconcern bouwt medisch centrum in Amsterdam

Acibadem kocht in juni 3600 vierkante meter kantoorruimte in een nieuw kantoorpand in het stadsdeel, met de optie om dit flink uit te breiden. Volgens het vakblad beginnen de werkzaamheden in december.



Directeur Koray Yuruk zegt tegen Medisch Contact dat het centrum zich richt op 'iedereen'. ,,Maar de meeste Turkse Nederlanders kennen de naam Acibadem, daar hebben we geen marketing voor nodig''.



Het Turkse concern werd in 1991 opgericht en heeft inmiddels 21 ziekenhuizen. De groep is niet alleen actief in Turkije, maar ook in landen als Bulgarije en Macedonië.



Klein

Het ziekenhuis gaat vooral diagnostische onderzoeken en kleine operaties doen. Het bedrijf zegt te voldoen aan de wettelijke eisen en hoopt 1 december open te gaan. De contracten met zorgverzekeraars zijn echter nog niet rond.