Turkse journalist in Zaandam: Ik ben 250 keer bedreigd

Özyar wil morgen aangifte gaan doen van bedreiging. De journalist zette enkele dagen geleden de groep vrienden rond 'treitervlogger' Ismail Ilgun neer als jongeren die waren opgepakt 'omdat ze van Turkije en de Turkse president Erdogan houden'. Hij zei letterlijk: ,,Sinds wanneer is het in Nederland strafbaar als je zegt te houden van Turkije, de Turkse vlag en president Erdogan?''



Onder de grond

Volgens de 54-jarige Özyal zijn die woorden 'uit de context gehaald'. ,,Ik heb nog veel meer gezegd. Ik ken deze jongens goed en ze zijn heel kwaad over hoe het er in Nederland aan toe gaat. Waar gaat het naartoe met Nederland?,'' aldus Özyal vandaag op het plein voor de Vomar. ,,Ik ben door de hele Nederlandse pers onder de grond geduwd.''



Een fragment van zijn uitzending op Turkse televisie was te zien in De Wereld Draait Door. Özyal kreeg via Facebook en per mail naar eigen zeggen ruim 250 bedreigingen binnen. Daar gaat hij aangifte van doen. De politie verzocht Özyal en de mensen waarmee hij vanmiddag voor de Vomar stond te praten, weg te gaan. Op het plein is nu een samenscholingsverbod van kracht. De groep verliet daarna het plein.



'Treitervlogger' Ismail Ilgun (19) kwam vanmorgen vrij na drie dagen hechtenis. Volgens een van zijn vrienden is hij voorlopig niet in Zaandam. De vlogger blijft verdachte van opruiing en aanzetten tot geweld. Hij wordt begeleid door de reclassering en de gemeente Zaandam.