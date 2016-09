Twee babytapirs geboren in dierentuin Artis

In de Amsterdamse dierentuin woonden tot nu toe drie Maleisische tapirs en drie Zuid-Amerikaanse tapirs. Beide soorten komen weinig voor in het wild. De Maleise tapir wordt zelfs met uitsterven bedreigd.



Daarom heeft Artis samen met andere Europese dierentuinen een fokprogramma om de tapir-populatie te vergroten. Bij de Amsterdamse dierentuin zijn ze blij dat het programma twee kalfjes heeft opgeleverd. ,,Al is het zonde dat deze dieren nog zo weinig rondlopen in het wild."



De kalfjes krijgen geen officiële namen. ,,Dat doen we om te voorkomen dat mensen naar Artis komen om Jantje of Pietje te bekijken. We willen dat bezoekers voor de soort komen en daar iets over leren."



Kruising

De tapir lijkt een soort kruising tussen een neushoorn en een paardachtige. De dieren leven in tropische regenwouden. Op dit moment hebben de kalfjes allebei nog witte stepen en strepen op hun vacht. Als ze ouder worden, veranderen deze patronen.



Vorige maand mocht ook de Rotterdamse dierentuin Diergaarde Blijdorp een Maleise babytapir verwelkomen. Die tapir kreeg de naam Penang.