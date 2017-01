U2 geeft tweede concert in Amsterdam Arena

Kaarten voor dit tweede concert gaan op 23 januari in de voorverkoop. U2-fanclubleden kunnen gebruikmaken van de pre-sale op 18 januari.



De concerten maken deel uit van de Joshua Tree Tour 2017, die in mei in Noord-Amerika begint. In juli doet U2 behalve Amsterdam ook onder meer Londen, Berlijn, Rome, Barcelona en Brussel aan.



In het voorprogamma staat Noel Gallagher's High Flying Birds. U2 viert dit jaar het dertigjarig jubileum van een van hun meest succesvolle albums,The Joshua Tree. Naar verluidt komt U2 later dit jaar ook met een nieuw album.



De laatste keer dat U2 in Nederland optrad was september 2015, in de Ziggodome.