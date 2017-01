Verdachten diamantroof Schiphol langer vast

Een vijfde verdachte, die afgelopen weekeinde in het Spaanse Valencia werd opgepakt, wordt volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland zo snel mogelijk uitgeleverd.



Twee van de zeven aangehouden verdachten, die zich zouden hebben beziggehouden met witwassen, zijn dinsdag heengezonden. Zij blijven nog wel verdachte. Nadere mededelingen over feiten en omstandigheden wil het OM niet geven.



Alle verdachten, vijf mannen en twee vrouwen, komen uit Nederland. Bij de roof in 2005 op Schiphol werd voor ruim 72 miljoen euro aan diamanten gestolen. Direct na de diefstal werd een groot deel van de buit teruggevonden in een vluchtauto. De rest van de gestolen diamanten (waarde 43 miljoen euro) wordt nog steeds vermist.





