Verleden achtervolgt Dave Roelvink bij huizenzoektocht

In de show wordt Roelvinks zoektocht naar een eigen woonruimte vastgelegd. In de eerste aflevering valt te zien dat hij met verschillende makelaars aan de telefoon hangt. Een paar van hen haakt af als ze door hebben wie ze aan de lijn hebben, schrijft AT5.



,,Toch niet dé Dave? Het is wel even een dingetje alleen, Dave", zegt een van de makelaars tegen Roelvink. ,,Gezien de situatie denk ik dat wij als bedrij jou helaas niet verder kunnen helpen", zegt een ander.



Roelvink is eerst verbaasd over de reacties, maar zegt het ook wel te begrijpen. ,,Ik heb een foutje gemaakt, daar kunnen we langs of kort over praten. Maar ik denk dat iedereen fouten maakt. Het doet eigenlijk best wel pijn. Mensen zien je toch als een soort imbeciel, maar ik heb mijn leven gebeterd."



Diefstal en een seksfilmpje

Roelvink wordt samen met drie anderen verdacht van juwelendiefstal in de villa van de familie Pach in Burgerbrug. In de zomer van 2014 liep een feest daar compleet uit de hand. Tienduizenden euro's aan spullen bleek naderhand verdwenen. Ook dook er een seksfilmpje op van Roelvink en de dochter des huizes.