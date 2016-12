'Vermiste Jdesse Boerenveen vermoord om schulden'

Boerenveen is na zijn verdwijning eerst vastgehouden in een garage in Wormerveer, om een bescheiden schuld van enkele duizenden euro's.



De 38-jarige vrouw en de 48-jarige man die hem daar vasthielden, namen een filmpje op dat inmiddels op verscheidene websites staat. Daarop is te zien hoe de doodsbange Boerenveen klappen krijgt.



Naar Almere

De vrouw slaat hem en roept: ,,Waar is mijn geld, vieze oplichter? Jij gaat nergens. Jij wordt opgesloten in een kerker bij een paar Marokkanen in huis.'' Boerenveen overhandigt zijn gsm, waarmee hij belt met ene 'Osje', aan één van de mannelijke schuldeisers.



Het lijkt er sterk op dat Boerenveen uiteindelijk door een groep zware criminelen uit de garage is opgehaald en naar Almere is gebracht. Die criminelen vorderden veel hogere bedragen.



Oplichting en diefstal

Op 12 december werd op IJburg een veertigjarige man neergeschoten. Hij zou voor diens verdwijning als één van de laatsten met Boerenveen zijn gezien. Hij is ook gearresteerd.



De politie heeft vier verdachten, allen tussen de 38 en de 48 jaar oud, gearresteerd. Een van hen is voorlopig vrijgelaten. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.



Lichaam

Zijn lichaam werd gisteren bij Almere-Haven gevonden na intensief rechercheonderzoek. Vandaag moet sectie uitwijzen hoe hij is omgekomen en of hij voor zijn dood al verwond was.



Boerenveen, te herkennen aan zijn onvolgroeide linkerarm, had geen vast adres, maar verbleef op verschillende plekken in Amsterdam, Almere en de Zaanstreek. Hij was vaker beschuldigd van oplichting en diefstal.