Veroordeling maar geen cel voor schuld aan sm-dood

Op 15 december 2015 overleed mede door zijn schuld de 35-jarige Zweed Magnus Jonsson tijdens een urenlange, heftige sm-sessie in K.'s bovenwoning in De Baarsjes. Omdat K. er al negen maanden voorlopige hechtenis op heeft zitten hoeft hij niet meer de cel in. Tijdens de sm-sessie spoot psychiater K. een grote, dodelijke dosis methamfetamine in Jonssons lichaam.



De rechtbank legt 'Doctor K.' een iets lagere straf op dan de officier van justitie had geëist. Anders dan de aanklager vinden de rechters niet dat K. 'roekeloos' handelde. Mogelijk had de Zweed zelf ingestemd of zelfs aangedrongen op het gebruik van de hoge dosis 'crystal meth' én K. heeft vanaf zijn arrestatie 'volledige openheid van zaken gegeven' en aan het onderzoek meegewerkt.



De rechters spreken zich niet uit over de beschuldigingen vanuit de gayscene dat K. zich al direct na de behandeling van zijn strafzaak weer heeft aangeboden op 'Chemsex-sites' (chemical sex). Het Openbaar Ministerie onderzoekt die beschuldigingen nog en zal de resultaten mogelijk meewegen in een eventueel hoger beroep.



De overdosis drugs is volgens de rechtbank de oorzaak van Jonssons overlijden. De overige sm-rituelen speelden geen rol. Juist omdat K. afgestudeerd psychiater is en de werking van medicijnen goed kent, had hij volgens de rechtbank 'bedacht moeten zijn op het schadelijke karakter van methamfetamine, zeker bij het injecteren daarvan'. K. had zich bovendien onvoldoende geïnformeerd over het eerdere drugsgebruik door Jonsson, waardoor hij beter had kunnen inschatten hoeveel crystal meth die kon hebben.