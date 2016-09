Video: App moet slachtoffers in het verkeer verminderen

Omstreden Turkse journalist koninklijk onderscheiden

11:24 De onlangs in opspraak geraakte Turks-Nederlandse journalist Fatih Özyar, die de Zaanse 'treitervloggers' als 'Erdogan-aanhangers' neerzette op de Turkse televisie, werd vijf jaar geleden benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau en kreeg een oranje lintje. Niet voor zijn werk als journalist, maar als scheidsrechter in het amateurvoetbal en zijn vrijwilligerswerk voor de wijk Poelenburg.