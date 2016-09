Vier jongeren aangehouden in Zaanse wijk Poelenburg

17-jarige jongen opgepakt voor mishandeling in Zaandam

12 september In Zaandam is vanochtend een jongen van 17 gearresteerd. Hij zou een man op een fiets hebben mishandeld in de wijk Poelenburg. De man (33) uit Amsterdam deed aangifte nadat hij zichzelf had herkend op beelden die vlogger Ismail Ilgun op YouTube plaatste.