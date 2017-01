Vijf jaar geëist voor neersteken ex-vriendin met vleesmes

De man zou op 2 december 2015 in de Borgerstraat in het bijzijn van zijn vierjarige dochtertje zijn ex-vriendin vijf keer met een vleesmes in de rug hebben gestoken.



De vrouw raakte bij de steekpartij ernstig gewond en liep letsel op aan haar maag, milt, lever en linkerlong. Over de toedracht van de steekpartij geeft de verdachte tijdens de zitting geen duidelijke verklaring. Wel is bekend dat de man en vrouw een langslepend conflict hadden over de omgang met hun kind.



Narcistische en paranoïde trekken

Volgens een getuige was de verdachte 'geobsedeerd van zijn dochter en de vechtscheiding'. De ochtend voor het incident was de verdachte kwaad op zijn ex-partner. Laat in de middag zou hij haar hebben gestoken, daarbij zou hij volgens de politie en getuigen in een kalme gemoedstoestand zijn.



De verdachte is in het Pieter Baan Centrum onderzocht. Daarin is een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. De man zou narcistische en paranoïde trekken hebben. Op basis hiervan zou de kans op herhaling groot zijn en wordt TBS noodzakelijk geacht.



Allerzwaarste middel

Advocaat van de verdachte Noor Leveninsohn van Plasman advocaten zegt te zijn "geschrokken" van de strafeis. De combinatie van de lange gevangenisstraf en TBS met dwang is volgens haar disproportioneel. "Het OM heeft onvoldoende gemotiveerd waarom TBS met dwang nodig zou zijn. Het is het allerzwaarste middel, terwijl mijn cliënt nog nooit eerder met politie of justitie in aanraking is gekomen voor een geweldsdelict."



De officier van justitie rekent het de 56-jarige Amsterdammer zwaar aan dat hij zijn ex-partner op een openbare plek en voor de ogen van hun dochtertje in de rug stak. Na het steekincident zou hij zijn dochtertje hebben meegenomen en zijn ex-partner, met het mes nog in haar schouder, hebben achtergelaten.



De rechtbank doet op 2 februari uitspraak.