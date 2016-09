'Vijfde van totale aantal leerlingen weg bij Gülenscholen'

De koepel van basisscholen, de PO-Raad, maakt zich zorgen over de continuïteit van het onderwijs voor de leerlingen. Voor lang niet alle kinderen is een andere school geregeld, zeker 76 basisschoolleerlingen zitten nog thuis. ,,Zoveel leerlingen die zich uitschrijven, in zo'n korte tijd en dat op zoveel scholen tegelijk: dat is nog nooit vertoond", zegt een woordvoerder van de PO-Raad tegen de krant.



Staatsgreep

Het gaat om scholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Zaandam, Purmerend en Arnhem - zeven basisscholen en twee middelbare scholen. Die worden in verband gebracht met de prediker Fethullah Gülen, die in Turkije wordt verguisd omdat hij het brein zou zijn geweest achter de mislukte staatsgreep in het land. Dat is de reden dat veel Turks-Nederlandse ouders hun kinderen van de scholen halen.



De scholen waar de problemen het grootst zijn, zijn De Roos in Zaandam en Witte Tulp in Amsterdam-West. Zij zijn bijna gehalveerd in leerlingenaantal. Dat kan volgens de PO-Raad grote gevolgen hebben voor de subsidie die de scholen krijgen. Die hangt samen met het aantal leerlingen. De leiding van de Witte Tulp heeft al aangekondigd stappen te nemen tegen ouders, als zij niet stoppen met hun lastercampagne tegen de school.



Telling

Op 1 oktober wordt het aantal leerlingen geteld, waarna op basis daarvan wordt bepaald hoeveel subsidie er wordt toegekend. Volgens de PO-raad zou de Witte Tulp dan vanaf volgend schooljaar met 700.000 euro worden gekort, terwijl De Roos zelfs een miljoen euro minder zou krijgen.