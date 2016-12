Vindster van python: 'Ik hoef zo'n beest niet op mijn toilet'

De Amsterdamse was een een dagje met haar zoon weggeweest en werd 's middags door hem thuisgebracht bij haar huis in de Bernissestraat in Zuid. Terwijl haar zoon alweer de deur uit is, gaat De Ruijter naar het toilet, waar ze de lugubere ontdekking doet.



"Mijn oog viel als eerst op het plankje boven mijn toilet, waarop altijd wc-rollen staan. Eentje daarvan lag in de wc." Wanneer ze opzij kijkt, ziet ze een anderhalve meter lange slang om de leiding gekruld zitten. "Ik dacht eerst: dat is toch geen echte? Maar toen keek ik beter en bleek het wel zo te zijn."



Hartpatiënt

De Ruijter besluit daarop snel de deur achter zich dicht te trekken en op de bank te gaan zitten. "Ik ben hartpatiënt, dus moest even bijkomen en diep ademhalen." Ze besluit haar zoon te bellen. "Ik vroeg hem of hij een geintje had uitgehaald. Hij reageerde verbaasd en kwam snel terugrijden." Daar aangekomen belt hij direct 112.