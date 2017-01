Vliegtuigbommen WOII ontmanteld bij Schiphol

In totaal zijn dertig bommen gevonden, waarvan vier bommen al eerder onschadelijk zijn gemaakt. De komende weken worden een tot twee bommen per dag tot ontploffing gebracht. Als alles volgens planning verloopt, wordt op 25 januari de laatste bom ontmanteld.



Het onschadelijk maken van de bommen bezorgt naar verwachting geen overlast voor omwonenden. "De meeste bommen worden op een afgelegen akker in speciale greppels tot ontploffing gebracht," zegt de woordvoerder van de burgemeester van Haarlemmermeer. "Een aantal lichte bommen wordt op de vindplaats ontmanteld."



Zwaarder kaliber

Voor het ontmantelen van eerdere vier bommen werd de A4 tijdelijk afgezet. Ook moesten woningen in een straal van 150 meter worden ontruimd. Deze bommen konden niet worden verplaatst en waren van een veel zwaarder kaliber. Een van de bommen was een Engels projectiel, gevuld met 250 pond springstof.



Naar verwachting is het gebied ook na het ontmantelen van de dertig bommen niet bomvrij. De ontruimingsdienst zoekt nog steeds naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog.



Zeventig jaar

Er liggen veel explosieven in Rijsenhout omdat de Duitsers daar ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een schijnvliegveld hadden aangelegd om de aandacht van Schiphol af te leiden.



De explosieven liggen al meer dan zeventig jaar in de Haarlemmermeerse klei. Ze zijn tijdens de oorlog gedropt, maar nooit tot ontploffing gekomen. De bommen zijn na de vondst 'veiliggesteld' door ze met zakken zand te bedekken.



