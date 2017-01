Voorzitter Nieuw-West United geschrokken van reacties op benefiettoernooi

Hoewel een van de organisatoren van het voorgenomen toernooi de volledige inhoud van de mail bevestigde, ontkent voorzitter Harboul dat een mail over het toernooi intern naar clubleden is gestuurd.



"Als voorzitter had ik een dergelijk toernooi nooit goedgekeurd. Ik had tot zondagavond ook niets gezien. Ik weet niet wie de mail heeft rondgestuurd."



Nieuwenhuizen

De 41-jarige grensrechter Richard Nieuwenhuizen overleed in 2012 in Almere nadat hij volgens de rechter "als een voetbal" tegen zijn hoofd was geschopt, onder anderen door de veroordeelde voetbalvader. Dat gebeurde tijdens de ontspoorde wedstrijd tussen Nieuw Sloten en Buitenboys.



De dader moet een schadevergoeding van 60.000 euro betalen om aan een extra gevangenisstraf van een jaar te ontkomen. De overheid schoot dat bedrag voor als schadevergoeding aan de nabestaanden.



El-Hasan D. kreeg voor zijn rol in de kwestie zes jaar gevangenisstraf opgelegd, maar is inmiddels weer vrij. Zijn broer wil met een benefiet en een inzamelingsactie dat geld op tafel krijgen om een hernieuwde gevangenisstraf te voorkomen.