Amsterdamse in Lamborghini rijdt 40 op de A8

Ze reed ongeveer 40 kilometer per uur en had door slingeren al paar keer bijna de vangrail geraakt. Ook gingen de remlichten telkens aan en uit.



De politie, die was gewaarschuwd door een vrachtwagenchauffeur, gaf de vrouw een stopteken. Uit een blaastest bleek dat de vrouw te veel had gedronken. Ze is nu haar rijbewijs kwijt.