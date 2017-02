Waterlooplein steekt burgemeester hart onder de riem

'Eberhard we love you' stond er in grote letters. De boodschap werd neergelegd door marktkoopman Crispijn Geus-Tromp. Zijn kraam staat op de hoek van het Waterlooplein bij de brug naar de Staalstraat, pal onder de kantoren van wethouders en de burgemeester.



De liefdesverklaring is opmerkelijk, want het is lang niet altijd pais en vree tussen de marktkoopmannen en het gemeentebestuur. Er zijn plannen om de markt ingrijpend te veranderen, tot grote onvrede van de kraamhouders. "We gebruiken onze positie onder de kantoren van de bestuurders vaker om onze onvrede te laten zien met kritische teksten," zegt Geus-Tromp. "Toen ik hoorde dat Van der Laan ziek is, dacht ik: laat ik hem een hart onder de riem steken met een positieve tekst."



De marktkoopman, die onder meer cd's, dvd's en tweedehands schoenen verkoopt, vindt Van der Laan een fijne burgemeester. "Laatst kwam hij naar mijn kraam om voor zijn assistent te onderhandelen over een filmbord. Hij bood een tientje en een kopje koffie op zijn kantoor. Dat hebben we toen gedaan. Hartstikke leuk. Van der Laan zit niet, zoals veel andere bestuurders, in een ivoren toren."



De woordvoerder van Van der Laan is inmiddels langsgeweest om Geus-Tromp namens de burgemeester te bedanken voor de lieve woorden.



Lees ook de ingezonden beterschapswensen en steunbetuigingen aan Eberhard van der Laan van lezers.