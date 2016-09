'Wees voorbereid op warme Dam tot Damloop'

De organisatie hoopt dat iedereen gezond over de finish komt en heeft daarom een lijstje met tips gemaakt. Zo wordt aangeraden niet alleen te blijven drinken, maar ook genoeg te eten. ,,Het is heel belangrijk om vocht, mineralen en koolhydraten aan te vullen'', aldus de organisatie.



Daarnaast is het advies om niet te hard van stapel te lopen tijdens de warming-up. ,,Zorg dat je lichaamstemperatuur vooraf niet te veel stijgt.'' Natuurlijk is het altijd belangrijk dat deelnemers elkaar helpen. ,,Signaleer je een medeloper die niet meer verantwoord bezig is, spreek diegene aan of waarschuw een medewerker.''