Werk aan Noord-Zuidlijn hervat

Volgens een woordvoerder zijn de definitieve ventilatiesystemen versneld afgebouwd en in werking gezet, waardoor de bouwers vanmorgen weer aan de slag konden. De luchtkwaliteit in de tunnels van de Noord-Zuidlijn is mede afhankelijk van de invoer van verse buitenlucht.



Tot vorige week kwam er aan het begin en het einde van de metrolijn, in Noord en Zuid, frisse lucht naar binnen en dat is nu aangepast naar halverwege het traject. Vanaf daar wordt de gefilterde lucht uitgeblazen richting het begin en einde van de tunnel. Volgens de zegsman is er geen vertraging ontstaan door het oponthoud. In de metrohallen vlak onder het straatniveau kon het werk wel doorgaan.