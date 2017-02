Kukenheim: 'Wilders premier? Dan Amsterdam een republiek'

"Rebellie past onze stad als een handschoen," zei Kukenheim met een verwijzing naar de hoge notering van de PVV in de peilingen. "Dat betekent dat we als diverse en tolerante stad ook niet moeten aarzelen om tegen de landelijke trend in te gaan."



'Het internet als afvoerput'

De wethouder zei trots te zijn op de Amsterdammers die dagelijks tegen racisme strijden. "Amsterdammers mogen niet tegen elkaar worden opgezet en uitgespeeld. Dat moeten we duidelijk maken. Als we dat niet doen, worden we onderdeel van hetzelfde klimaat."



Kukenheim vertelde het debat op sociale media over de uitdossing van Zwarte Piet en de politieke loopbaan van Sylvana Simons 'met buikpijn' te hebben gevolgd. "Soms is internet een afvoerput waar het riool nog gunstig bij afsteekt."