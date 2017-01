World Press Photo-jurylid niet naar Amsterdam om reisverbod Trump

De in de Verenigde Staten woonachtige Mohammed is van Palestijnse afkomst en loopt - afgaande op het decreet van president Trump - normaal gesproken dus niet direct gevaar. Toch besloot ze zaterdag op advies van een advocaat niet naar Amsterdam te vliegen.



Schok

Op Facebook zegt ze bang te zijn na haar verblijf in Nederland de VS niet meer in te komen, omdat het land waar haar wortels liggen überhaupt niet erkend wordt door de Amerika. ,,De schok kwam toen ik doorkreeg dat mijn kinderen me afgenomen zouden kunnen worden omdat zij een Amerikaans paspoort hebben en ik alleen een green card," schrijft ze op Facebook. ,,Ik heb geen familie in de Verenigde Staten en weet dan dus niet waar ze terechtkomen."



De organisatie van World Press Photo zegt in een verklaring haar jurylid te steunen. ,,Maar we zijn boos dat dit fotografietalent slachtoffer wordt van intolerantie en daardoor deze week niet bij ons kan zijn."



Mohammeds plek in de jury wordt ingenomen door de Jordaanse Tanya Habjouqa.