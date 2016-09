Zaandamse treitervlogger betuigt spijt op Facebook

Ilgun publiceerde afgelopen tijd video's op YouTube van jongeren die in de Zaandamse wijk Poelenburg overlast veroorzaken. Hij wordt naast opruiing ook verdacht van het aanzetten tot geweld. Zo zou Ilgun hebben gefilmd hoe twee jongens met een boksbeugel en een stroomstootwapen dreigen.



,,De jongens en ik hebben dit nooit gewild, we zijn jong en onervaren en weten niks van het televisieleven of medialeven. We hebben fouten gemaakt die we konden vermijden, maar die zijn eenmaal gebeurd'', zegt hij op Facebook.



'Ik heb ervan geleerd'

,,Fouten worden gemaakt in het leven als je er maar van leert en ik heb er zeker van geleerd. Ik heb gepraat met mijn emoties en gevoelens ipv mijn gedachtes maar niet achteruit kijken daar kom je niet verder mee vanaf nu moeten we het goed aanpakken. Voor iedereen die is beledigd hierbij my apologize", laat de vlogger weten.



Behalve zijn spijtbetuiging heeft Ilgun ook een link naar een video geplaatst, waarvan de makers hopen dat premier Rutte hem ziet. De premier maakte de Turks-Nederlandse jongeren die in Zaanstad overlast veroorzaakten uit voor 'gewoon tuig van de richel'. Ze dagen Rutte uit om eens een kijkje in de wijk Poelenburg te komen nemen, en stippen de positieve kanten van hun buurt aan.



Aan stoppen denkt Ismaïl, die naar eigen zeggen na zijn arrestatie Zaandam niet meer in mocht en niets op social media mocht zetten, niet. In tegendeel. ,,Ze hebben mijn camera telefoon laptop pc alles afgepakt dus even moeilijk met de vlogs en ik wil even rustig aan doen en alles verwerken maar komt goed ik hou rekening met de mensen die achter me staan ik ga zsm weer vlogge ik stop nooiiitttttt al halen ze de betalingen weg. Bedankt voor alles media je hebt het 20000x erger gemaakt dan het al is.''