Zaandamse vloggers: Schuld ligt bij de media

Niet waar

Nu reageert één van de jongeren dus zelf in een video. Ilgun richt hierbij zijn pijlen op de media. ,,Jullie zijn erger dan wij zijn'', zegt hij onder meer. Hiermee reageert hij op de term 'straatterrorist', die overdreven zou zijn. ,,Jullie zeggen dingen die niet eens waar zijn. Maar weet je wat ik denk? Slechte reclame is ook reclame. Zo lang wij weten dat het niet waar is, is het ook niet waar.''



Ilgun en een vriend beschuldigen de media van het verdraaien van feiten. ,,Straks zijn we ISIS! [...] We zijn hier al jaren, maar nu nemen we op en krijgen we een beetje bekendheid en zijn we opeens terroristen.''



Van de beschuldigingen dat de jongeren de politie uit de wijk wegjagen is volgens Ilgun ook niets waar. ,,We luisteren naar ze. Weet je waarom? Omdat ze naar ons toekomen, ons een boks geven, met ons praten en weer weggaan. Dan doen wij normaal.'' Zijn vriend vult aan: ,,Als zij het normaal overbrengen, brengen wij het ook normaal over. Dan kunnen we goed communiceren.''