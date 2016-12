1972: Het jaar van Ajax, Ard & Keessie, Deep Purple en... Dave Wottle

Het was ook een jaar waarin er nog geen Top 2000 bestond. We deden het met de Daverende Dertig van Felix Meurders op Hilversum 3. Elke nieuwe binnenkomer werd in zijn geheel uitgezonden, we zaten elke week klaar met onze cassetterecorders om die op te nemen. A whiter shade of pale van Procol Harum, Buddy Joe van de Golden Earring, Heart of gold van Neil Young, How do you do? van Mouth & MacNeal, Child in time van Deep Purple, Un canto a galicia van Julio Iglesias en natuurlijk Memories van Earth & Fire. Cassettes vol topmateriaal. Nu in een treurig stoffig hoekje, ergens in huis.