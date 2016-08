25 jaar geleden: Powell en Lewis vliegen door Tokio

Het wereldrecord stond in die dagen al 23 jaar op naam van Bob Beamon, eveneens een Amerikaan. Beamon had tijdens de Spelen van 1968 in Mexico City de monden wereldwijd doen openvallen met zijn reuzensprong van 8,90 meter. Meer dan een halve meter verder dan het toenmalige wereldrecord. De Amerikaan was de menselijke uitvoering van de prehistorische Archaeopteryx, oordeelde men. Beamon had weinig op met de wetten van de zwaartekracht.



Vanaf die dag was de term 'beamonesque' gemeengoed in de sport. Wanneer er ergens in de wereld een record vermorzeld werd, rakelde men die reuzensprong uit 1968 op. Een gelukkige samenkomst van maximaal toegestane meewind, ijle lucht in Mexico City en de sprong van zijn leven, had van Beamon in één klap een legende gemaakt. Zijn afstand zou nooit meer verbeterd worden, zoveel was duidelijk.