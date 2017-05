Geen Roland Garros voor aangeslagen Sjarapova

Na dit slechte nieuws kreeg Sjarapova vanavond nog een tegenvaller te verwerken. Ze moest in de partij in de tweede ronde van het toernooi in Rome tegen de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni met een dijbeenblessure opgeven. Ze liet zich nog wel behandelen, maar staakte in de derde set bij een stand van 2-1 in haar voordeel de strijd. Voor het toernooi in Rome had de Russin wel een invitatie gekregen, maar bij Roland Garros is ze niet welkom.