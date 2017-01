ABN AMRO nog zeker twee jaar sponsor tennistoernooi Ahoy

ABN AMRO blijft nog zeker twee jaar sponsor van het jaarlijkse ATP-tennistoernooi in Ahoy in Rotterdam. Het sponsorcontract werd vandaag verlengd tot en met 2019, zo maakten de bank en de organisatie van het tennisevenement bekend. ABN AMRO is sinds de start van het toernooi, in 1974, hoofdsponsor.