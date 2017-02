ABN Amro WTT: zij die níét kwamen

Niemand maakte het de laatste decennia zo bont als Boris Becker. De Duitser won in 1992 weliswaar het ATP-toernooi in Rotterdam, maar zegde ook liefst vijf keer op het laatste moment af. John McEnroe presteerde het in de jaren tachtig zelfs ooit om zijn vader een uur (!) voor de loting van het toernooi te laten bellen dat zijn zoon niet kwam. Maar ook in de laatste jaren kende het toernooi flinke tegenslagen.

Het jaar 2004 was de eerste keer dat Krajicek de leiding over het toernooi had. Direct was zijn hand zichtbaar. Natuurlijk had hij met Marat Safin, Ivan Ljubicic en Mark Philippoussis afzeggers gehad. Maar over het algemeen werd het een toptoernooi, zo was het algemene beeld. De bezoekersaantallen waren overweldigend. En met Lleyton Hewitt - die in de finale won van Juan Carlos Ferrero - kreeg het toernooi na jaren bovendien eindelijk weer eens een sterke winnaar.

Logo Volledig scherm © ANP

In 2005 waagde Krajicek een gokje met de - op dat moment razend populaire Argentijnen - Guillermo Coria en David Nalbandian, maar zij leken er weinig zin in te hebben. Na de tweede ronde waren zij allebei al uitgeschakeld. Dat Roger Federer - winnaar - en Tim Henman wél kwamen, was een doekje voor het bloeden.

Logo Volledig scherm © ANP

Het toernooi van 2006 werd helemaal een deceptie. Niet minder dan veertien spelers lieten voor aanvang weten helaas tóch niet naar Rotterdam te kunnen komen. De twee belangrijkste namen waren Federer en Nadal, maar ook Ivan Ljubicic, Marat Safin, Richard Gasquet, Gaël Monfils, Sebastièn Grosjean, Feliciano López, Marcos Baghdatis én de Nederlanders Martin Verkerk, Sjeng Schalken en Peter Wessels kwamen niet.

Logo Volledig scherm © Milan Rinck

Met Hewitt presenteerde Krajicek in 2007 de winnaar van drie jaar eerder, maar van een nieuwe titel kwam het niet. Sterker nog: de Australiër deed niet eens mee, vanwege een hamstringblessure.

In 2008 had Krajicek met Djokovic en Jo-Wilfried Tsonga beide finalisten van de Australian open op zijn deelnemerslijst staan. De Fransman meldde zich als eerste af met oververmoeidheid, Djokovic volgde zijn voorbeeld even later vanwege griep. Desondanks kende het deelnemersveld vier van de vijf spelers uit de top vijf.

Nadal kwam in 2009 wél naar Ahoy, maar dat toernooi draaide voor hem uit op een teleurstelling. Door een blessure kon hij in de finale tegen Andy Murray niet voluit gaan: hij verloor de beslissende set met 6-0.

Logo Volledig scherm © ANP

Ook in 2010 haakten er twee spelers uit de top tien laat af: Tsonga en... Nadal. Een bittere pil. ,,Echt heel jammer'', sprak Krajicek destijds. ,,Toen Nadal zich afmeldde, had ik nog zoiets van: oké, kan gebeuren. Maar nu ook Tsonga er niet bij is, baal ik nog eens extra van die afzegging van Nadal.''

In 2011 won Novak Djokovic de Australian Open. Tot vreugde van Krajicek, die de Serviër naar Rotterdam had weten te lokken. Maar helaas: een paar dagen voor de start ging de telefoon van Krajicek. ,,Schouderblessure'', zo luidde de verklaring voor de afzegging aan de andere kant van de lijn. Na de Amerikaan John Isner was Djokovic de tweede afhaker.

In 2012 presenteerde Krajicek een wat magere bezetting, met - net als vorig jaar - één grote naam: Federer. Hij kampte in aanloop naar het toernooi met een blessure, en dus hield de toernooidirecteur zijn hart vast. Gelukkig voor hem kwam de Zwitserse grootmeester tóch, en won hij het toernooi.

Krajicek moest in 2013 nog snel de telefoon pakken om Gaël Monfils en Grega Zemlja te overtuigen. Dit omdat Radek Stepanek en Philipp Kohlschreiber zich bij hem hadden afgemeld met blessures.

Net als dit jaar kon ook in 2014 een streep door de naam van Stan Wawrinka. Een beenblessure zat de kersverse winnaar van de Australian Open - en dus samen met titelverdediger Juan Martin Del Potro de grote publiekstrekker - dwars. Krajicek kon dat jaar echter wél Andy Murray op het laatste moment als vervanger strikken.

In 2015 viel de schade mee. Het toernooi kende slechts voor de derde keer sinds 2005 een finale tussen twee spelers uit de top tien: Wawrinka won van Tomas Berdych.

In 2016 kreeg Krajicek een kleine week voor de start van het toernooi een enorme dreun te verwerken. Hij had dat jaar slechts één speler uit de top vijf naar Rotterdam weten te lokken, maar direct wel een publiekstrekker pur sang: Roger Federer. Een tijdens de Australian Open opgelopen knieblessure bleek echter te veel van het goede: geen Federer dus. Dat jaar kwamen ook Richard Gasquet en het Australische enfant terrible Nick Kyrgios niet opdagen.