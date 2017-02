Aerni verrast favorieten in Sankt Moritz

Herbert opent ABN AMRO-toernooi met winst

14:46 Met de winst van Pierre-Hugues Herbert op Feliciano López is de 44ste editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament vanmiddag van start gegaan. De Franse tennisser, via de kwalificaties in het hoofdtoernooi beland, won in twee sets van de Spanjaard: 7-6 (5) 7-6 (5).