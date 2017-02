Afscheid 'dressuurlegende' Parzival bij Indoor Brabant

Bij de vijftigste editie van Indoor Brabant in de Brabanthallen van Den Bosch wordt er teruggeblikt op de mooie carrière van Parzival. ,,Ik wilde Parzival een afscheid geven in Nederland en aan Indoor Brabant heb ik mooie herinneringen'', zei Cornelissen over haar 'dressuurlegende'. ,,We hebben daar samen veel successen behaald, waaronder het winnen van de wereldbekerfinale.''



Met Parzival werd de Nijkerkse amazone Nederlands kampioen en won ze onder meer gouden, zilveren en bronzen medailles bij de EK in 2009, 2011 en 2013. Ook was er zilver voor de Oranje-equipe bij de Olympische Spelen in Londen.