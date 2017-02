Ahoy kijkt uit naar favoriet Cilic en publiekslieveling Tsonga

Cilic, de nummer één op de plaatsingslijst en de nummer zeven van de wereld, heeft een goede klik met het toernooi in Rotterdam. In 2014 viel de 28-jarige Kroaat op met zijn oranje shirt, waardoor hij zich in één klap wist gesteund door het voltallige Nederlandse publiek op de tribunes van Ahoy. Hij strandde in de finale tegen Tomas Berdych.



Dit jaar is hij bij afwezigheid van Nadal en Wawrinka plotseling de grote favoriet. ,,Hier in Ahoy staat altijd een topveld aan de start, met ook nu weer veel jongens uit de top-20. Ik denk dat elke organisatie van een tennistoernooi dolgelukkig zou zijn met zo'n sterk spelersveld."



Cilic heeft geen last van zijn favorietenrol. ,,Het klopt dat mensen extra op je letten. Meestal presteer ik juist goed onder die onzichtbare druk."



De winnaar van de US Open in 2014 en de verliezend finalist in Rotterdam in datzelfde jaar neemt het in de eerste avondpartij om 19.30 uur op tegen de Fransman Benoit Paire. Vanmiddag krijgt het publiek al showman Jo-Wilfried Tsonga te zien. De 31-jarige Fransman speelt op centre court tegen Stefanos Tsitsipas, de 18-jarige Griek die de laatste wildcard ontving van toernooidirecteur Richard Krajicek.



