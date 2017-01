Amerikaan Brabec pakt etappezege in Dakar

De Amerikaan Ricky Brabec heeft vandaag de zevende etappe van de Dakar Rally bij de motoren op zijn naam geschreven. De coureur van Honda was verrassend de snelste in de proef tussen La Paz en Uyuni in Bolivia. Het is zijn eerste dagsucces in de beruchte woestijnrally.