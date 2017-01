Amerikaan So wint prestigieus toernooi in Wijk aan Zee

De Amerikaanse schaker Wesley So heeft vandaag het internationale toernooi van Wijk aan Zee in stijl op zijn naam geschreven. De 23-jarige So, geboren op de Filipijnen, won in de dertiende en laatste ronde van Ian Nepomniatsjtsji uit Rusland en stelde daarmee de eindzege veilig.

De Amerikaanse grootmeester eindigde door zijn vijfde winstpartij op negen punten en was niet meer in te halen door zijn concurrenten. Een van hen was wereldkampioen en vijfvoudig winnaar van Tata Steel Chess, Magnus Carlsen. De Noorse grootmeester kwam uit op acht punten na een remise met de Rus Sergej Karjakin. Dat duo kent elkaar door en door, want Carlsen en Karjakin speelden eind vorig jaar in een tweekamp om de wereldtitel.

So bleef ongeslagen op het prestigieuze schaaktoernooi. Hij won als gezegd vijf partijen en speelde acht keer remise, onder anderen tegen wereldkampioen Magnus Carlsen en de Nederlandse troef Anish Giri. ,,Het is geweldig om dit toernooi te winnen. Het was een van mijn doelen voor dit jaar en het schept veel voldoening omdat de beste schaker van de wereld erbij was'', sprak de winnaar na afloop.

Zijn laatste partij, tegen Nepomniatsjtsji, werd een vluggertje. Na 28 zettten gaf de Rus zich met de witte stukken gewonnen. ,,Hij dwong me min of meer snel toe te slaan, terwijl ik hem ken als een echte vechter. Het was een hele opluchting dat ik door de zege zeker was van de eindzege en niet hoefde vrezen voor een tiebreak'', aldus So, die door zijn sterke optreden in Wijk aan Zee klom naar de derde plaats op de wereldranglijst en inmiddels 56 partijen op rij ongeslagen is.