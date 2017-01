Anderson is de slimste, Van Gerwen de beste

Voorspelling Bert van der Linden, bijnaamd Jojo



Als Michael van Gerwen vanaf begin af aan de turbo aanzet, en die is dit WK nog niet veel gebruikt door de Brabander, is Anderson kansloos. Lukt dat niet of pruttelt-ie, dan krijg hij toch een moeilijke avond tegen de taaie Schotse titelverdediger, die scorend veel in zijn mars heeft.



Wil

MvG zit echter goed in zijn vel, dat is een voordeel. En de wil om te winnen is groot. Groter dan bij Anderson, die best kan leven met een nederlaag: ,,Als iemand het verdient om dit WK te winnen, dan is het Michael van Gerwen. Hij heeft dit jaar verbluffend veel goed darts laten zien. Maar ik ga het niet weggeven, hij zal er voor moeten knokken.''



Geluksnummer

En dat gaat Van Gerwen ook doen. En hij wint, omdat het de 37ste onderlinge partij is. Dat is mijn geluksnummer en dat soort dingen zijn nu eenmaal doorslaggevend.



Prognose finale: Van Gerwen - Anderson 7-3