Anderson maat te groot voor Klaasen

Jelle Klaasen heeft zijn rentree in de Premier League nog niet kunnen opsieren met een zege. In Nottingham was de Schot Gary Anderson simpelweg te sterk.

Na een snelle partij kon Jelle Klaasen vanavond niet anders dan alle credits aan Gary Anderson te geven. Na een ferme handdruk verliet de 32-jarige Nederlander met gebogen hoofd het podium. Hij kon simpelweg niet mee in het geweld van de nummer 2 van de wereld, die vorige week in de openingsavond al Michael van Gerwen op een gelijkspel had gehouden.

Klaasen begon de partij nog voortvarend, maar na een gemiste break in de tweede leg liep Anderson vlot uit. Het werd uiteindelijk 3-7 voor de Schot. Daardoor zoekt Klaasen na de eerste twee weken in de Premier League nog altijd naar zijn eerste zege. Zo vreemd is dat niet. Zijn schema in het begin is loodzwaar. Vorige week verloor hij met 7-4 van Peter Wright, de nummer 3 van de wereld. Vanavond volgde Anderson. En ook volgende week zal het niet makkelijk worden met een kraker tegen Van Gerwen.

Klaasen heeft zijn nieuwe pijlen met iets langere punten naar de Premier League meegenomen. Vastberaden is Klaasen om zich dit jaar te bewijzen in de Premier League. Hij vindt, zo liet hij al weten voordat hij de wildcard van de PDC voor het invitatietoernooi had ontvangen, dat hij er thuis hoort.

In 2009 was de Cobra er ook al eens bij in de Premier League. 24 jaar was hij toen, en de wekelijkse clash met de beste tien spelers van de wereld kwam te vroeg. Hij was er nog niet klaar voor, eindigde als zevende en had daarna moeite op zijn vorm terug te vinden. Nu, acht jaar ‘rijpen’ verder, is hij er wel klaar voor. Een jaar geleden stak hij al zijn vinger op, toen hij geen uitnodiging kreeg.

Zijn weerzien met het lucratieve toernooi is vooralsnog geen groot succes. De weken na de clash met Van Gerwen worden cruciaal met partijen tegen Dave Chisnall en Kim Huybrechts. Na week negen vallen de onderste twee in het klassement af. Hij laat tot nu toe zien dat hij goed kan darten, maar miste vanavond net als vorige week belangrijke pijlen op de dubbels.