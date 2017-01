Anderson toont zich sportief verliezer: Hij was te goed

,,Die Michael van Gerwen is een aardige darter, die komt er wel'', grapte de onttroonde kampioen.



,,Ik heb gedaan wat ik kon, maar na 2-2 in sets was ik Michael even kwijt. Ik heb geprobeerd om in de rol van de underdog te kruipen door na mijn halve finale te zeggen dat er alleen Michael recht had op de wereldtitel'', aldus Anderson, die moest toezien hoe zijn underdog-rol hem niet hielp.



,,Van Gerwen was vandaag gewoon te goed. Vanaf nu is hij natuurlijk nog meer de te kloppen man. Hij is wel iemand die daar mee om kan gaan.''