Asics en NOS*NSF beëindigen na 22 jaar de samenwerking

Volleybalsters Sneek winnen bekerfinale

19 februari De volleybalsters van VC Sneek hebben zondag in Zwolle de bekerfinale gewonnen. De Friese ploeg was in vier sets te sterk voor Sliedrecht Sport, dat in de competitie aan de leiding gaat. De setstanden waren 30-28 22-25 25-13 25-22.