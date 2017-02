Atlete Savinova raakt olympische titel kwijt na dopinggebruik

De schorsing van Savinova is met terugwerkende kracht ingegaan op 24 augustus 2015. Ook heeft het CAS beslist dat al haar resultaten in de genoemde periode worden geschrapt en dat ze medailles en prijzengeld moet teruggeven. Dat kan betekenen dat de Nederlands Yvonne Hak alsnog de gouden plak krijgt van de EK van 2010 in Barcelona. Hak liep destijds in de finale van de 800 meter in Barcelona naar het zilver achter Savinova.

Hak liet bij het uitkomen van het onthutsende rapport al duidelijk weten wat ze ervan vond. ,,Nu realiseer ik me pas echt in wat voor oneerlijke wereld ik actief ben geweest, wat voor smerige bende het was. Er is me door haar behoorlijk wat door mijn neus geboord. Ik heb gewoon recht op die gouden medaille en alles wat daarbij hoort'', liet ze optekenen in het AD.