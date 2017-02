Atlete Verstegen daagt Hassan uit

De 31-jarige atlete uit Rotterdam soleerde zondag bij de NK indoor in Apeldoorn naar de titel op de 800 meter in een persoonlijk record van 2.01,89. ,,Deze tijd loop ik dus in mijn eentje, van start tot finish. Ik heb even laten zien waartoe ik in staat ben en de finale bij de EK indoor in Belgrado is nu zeker haalbaar'', aldus Verstegen.