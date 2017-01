Atletencommissie hoopt op oplossing voor Franssen

Reden hiervoor zijn de trainingen van Franssen, die ze vanwege haar studie gedeeltelijk in Rotterdam afwerkt en dus niet volledig op Papendal. ,,Indien een sporter de keuze maakt zijn of haar eigen weg te kiezen en via die weg een dusdanig niveau bereikt dat bij het deelnemen aan een bondsprogramma uitzending naar bepaalde toernooien had gevolgd, dan maakt een bond in onze ogen misbruik van haar machtspositie door de sporter niet uit te zenden'', zei de atletencommissie van de sportkoepel donderdag in een verklaring.