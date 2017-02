Atletiek in afwijkend, nieuw jasje

Over de hele wereld vergrijst het publiek dat op atletiekwedstrijden afkomt, al jaren. Vernieuwing is noodzaak, vindt zelfs de hoogste baas Sebastian Coe. In Australië wordt er met de Nitro Atletiek Series een voorzet gegeven, gesteund door superster Usain Bolt.

Door Pim Bijl

'The future has arrived', zei Usain Bolt met zelfverzekerde blik in de camera, kort na zijn aankomst in Australië. De 30-jarige Jamaicaan had het niet over zichzelf - de sprintlegende is bezig aan een afscheidstournee - maar over de toekomst van zijn sport.

De negen ton aan startgeld zal een belangrijke reden zijn geweest om de innovatieve Nitro Atletiek Series in Melbourne uit te dragen, maar de vedette gelooft ook in de formule die de organisatoren hebben bedacht om de atletiek in een kek nieuw jasje te steken.

Een blits jackie is het geworden waarbij de bedenkers zich niet hebben laten tegenhouden door (oer)oude opvattingen of regels. Het speelse experiment, zo kan het concept het best worden omschreven, moet de aandacht trekken van een nieuw, liefst jeugdig publiek. Sebastian Coe, de voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF, juicht het ontwerp toe. ,,We hebben dit soort moedige en gedurfde ideeën nodig om fans te binden.''

De Engelsman ziet de vergrijzing op de tribunes als een groot probleem. ,,Atletiek is een mondiale sport met veel volgers, maar we kunnen niet achteroverleunen. Het is onze taak om deze sport leuker te maken voor kinderen en soms een andere dimensie te geven dan bijvoorbeeld op de wereldkampioenschappen, waar het gaat om records breken."

De Nitro Series willen een voorzet geven voor een revolutie in de sport. Geen traditie was heilig bij het uittekenen van de drie avonden topatletiek. Zo wordt er gestreden tussen landen en kon superster Bolt als extraatje zijn teamgenoten kiezen voor zijn eigen 'all-stars-team'. Ook zijn er gemixte estafettes en hebben atleten die aan een technisch onderdeel als het polstokhoogspringen meedoen in totaal slechts vier pogingen.

Nee, in Melbourne geen ellenlang door elkaar lopend programma. Een snelle show vol spektakel, geknipt voor televisie, heeft de sport volgens de organisatie nodig.

Of de Nitro Atletiek Series inderdaad een blik werpen op 'de toekomst van de sport', is nu lastig te zeggen. Wel is er een opvallend breed draagvlak voor vernieuwingen.

Zo krijgt dit seizoen ook de lucratieve Diamond League-serie een frisse uitstraling. Onder het zestien jaren durende bewind van de corrupte bondsbejaarde Lamine Diack, de voorganger van Coe, stond de sport nagenoeg stil. Inmiddels zijn veel bestuurders, organisatoren en atleten er van doordrongen dat hun sport voor een breder publiek vrij lastig te volgen is. Dat programma's (te) lang duren. En dat mede daardoor atletiek buiten de mondiale kampioenschappen om moeilijk te verkopen is.