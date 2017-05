Atletiekbond is voorstander van Spelen 2024 in Parijs

Blaszka strandt in kwartfinale EK worstelen

2 mei Jessica Blaszka is bij de Europese kampioenschappen worstelen in het Servische Novi Sad blijven steken in de kwartfinales. De worstelaarster uit het Limburgse Landgraaf verloor haar partij in de klasse tot 48 kilogram tegen de Roemeense Emilia Vuc met 13-3.