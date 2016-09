Baanwielrenster Norbruis pakt goud in Rio

Verspringster Van Gansewinkel pakt brons

9 september En opnieuw een plak voor Nederland op de paralympische spelen in Rio de Janeiro: dit keer is het verspringster is het Marlene van Gansewinkel die een bronzen medaille in de wacht sleept. In de categorie T43/T44 was haar 5.57 meter genoeg voor brons en een persoonlijk record.